В НАТО захотели переосмыслить стратегию отношений с РФ

Главы Минобороны стран НАТО планируют пересмотреть многолетнюю стратегию альянса в отношении России. Об этом сообщает Politico.

В издании указали, что отношения между НАТО и РФ «достигли дна» после начала конфликта на Украине. После этого альянс охарактеризовал Россию как «прямую угрозу безопасности», а Москва заявила об опасности расширения организации на восток. Однако, несмотря на изменившуюся риторику, НАТО продолжает придерживаться Основополагающего акта о, взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности с РФ.

«Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — приводятся в тексте слова высокопоставленного представителя правительства США.

Отмечается, что данная тема до сих обсуждалась только на низких уровнях, однако теперь ее планируют вынести на обсуждение на предстоящей встрече глав Минобороны НАТО, которая состоится в Гааге в июне 2025 года.

Ядерные учения НАТО стартуют 14 октября

При этом указывается, что в настоящее время проекта новой стратегии нет, поскольку альянс сосредоточен на сборе мнений стран-участниц НАТО по этому поводу.