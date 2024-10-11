В Госдуме рассказали, чего стоила Украине атака на Курскую область

Атака на приграничные районы Курской области обернулась для Украины обвалом укреплений сразу на нескольких направлениях, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, ВСУ лишь растянули фронт, который теперь рвется в наиболее тонких местах.

Сразу после этой атаки российская армия перешла к более решительным действиям на Донбассе, там каждый день освобождают новые населенные пункты. А украинская группировка, которая перешла российскую границу, ожидаемо перестала получать подкрепления и теперь постепенно выдавливается обратно. Таким образом, курская авантюра стоила Украине обвала укреплений сразу на нескольких направлениях, — пояснил политик.

При этом, считает Журавлев, вторжение вряд ли было исключительно инициативой Киева. Депутат не сомневается, что западные кураторы украинского руководства также приложили руку к планированию этой операции.

Я никогда не поверю, что Зеленский решился на нее без консультаций с западными кураторами. Они, конечно, сейчас будут все отрицать, но ведь известно, что именно такой вариант, с нападением на российские регионы, отрабатывался во время совещаний Атлантического совета, консультационного органа при НАТО. На Западе, если не прямо приказали, то уж точно были в курсе этих планов ВСУ, так что предъявить тут Зеленскому нечего. Более того, скорее всего, он будет упираться всеми ногами и руками, как впившийся клещ, если его все-таки захотят отстранить от власти, — считает собеседник.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт обрушился как минимум на десяти участках. По его мнению, руководство Украины сейчас пребывает в «агонии».