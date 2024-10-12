Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал мнение, что специальная военная операция (СВО) завершиться в 2024 году. Его слова приводит «Комсомольская правда».

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Свой прогноз он дал на основе Священного Писания. По его словам, на завершение СВО повлияют выборы президента в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины.

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов добавил, что в настоящее время Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Он добавил, что скоро Украине некого будет отправлять «в эту мясорубку».

«Та задача, которую ставил [президент Украины Владимир] Зеленский и озвучивали "американские хозяева", — что они будут воевать до последнего украинца, — они ее почти выполнили», — сказал он.

Ранее Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. По его словам, слухи о том, что ВСУ удалось зайти на территорию российского региона и совершить страшные преступления, неверны.