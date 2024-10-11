Алаудинов заявил, что в Курской области освободили 15 населенных пунктов

Российские войска освободили в Курской области 15 населенных пунктов, ранее занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. NSN.FM

«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», - сказал он. Российская газета

Он также отметил, что российские войска уничтожили 70% военной техники ВСУ, использовавшейся в боевых действиях в Курской области. ТАСС