Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл, что делает свои прогнозы по окончанию спецоперации на Украине на основе Священного Писания. Об этом командир рассказал в интервью журналистам.

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — рассказал Алаудинов журналистам «Комсомольской правды».

Он отметил, что еще в 2022 году прогнозировал, что спецоперация завершится осенью 2024 года. Уже тогда Алаудинов заявлял, что если остальные говорят то, о чем думают, то сам он всегда апеллировал к Священному Писанию и брал свои прогнозы, основываясь на священной книге.

Священное Писание — собрание священных книг в авраамических религиях. Они встречаются в иудаизме, христианстве, исламе.

Алаудинов назвал число уничтоженной в Курской области техники ВСУ

В сентябре, спустя месяц с начала украинского вторжения в Курскую область Апти Алаудинов подчеркнул, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году — осенью. Он говорил, что в этом более, чем уверен.