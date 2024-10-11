Алаудинов назвал Священные Писания источником своих прогнозов по Украине
Командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл, что делает свои прогнозы по окончанию спецоперации на Украине на основе Священного Писания. Об этом командир рассказал в интервью журналистам.
«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — рассказал Алаудинов журналистам «Комсомольской правды».
Он отметил, что еще в 2022 году прогнозировал, что спецоперация завершится осенью 2024 года. Уже тогда Алаудинов заявлял, что если остальные говорят то, о чем думают, то сам он всегда апеллировал к Священному Писанию и брал свои прогнозы, основываясь на священной книге.
Священное Писание — собрание священных книг в авраамических религиях. Они встречаются в иудаизме, христианстве, исламе.
Алаудинов назвал число уничтоженной в Курской области техники ВСУ
В сентябре, спустя месяц с начала украинского вторжения в Курскую область Апти Алаудинов подчеркнул, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году — осенью. Он говорил, что в этом более, чем уверен.