Российская армия попыталась оттеснить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи Владимир Зеленский президент Украины

Как отмечает издание «Страна», в Курской области российским войскам удалось продвинуться «на левом фланге украинского плацдарма», что поставило под угрозу окружения части ВСУ.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. По его словам, курское направление активно движется вперед.

За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника (...) 19 населенных пунктов Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Он также рассказал, что ВСУ попытались напасть на Белгородскую область, однако их атака была успешна отбита ВС России. «Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», — уточнил офицер.

11 октября Алаудинов заявил о панике в рядах ВСУ в Курской области и отводе техники. По его словам, украинские войска ежедневно теряют серьезные участки.

Алаудинов заявил об уничтожении 70 процентов техники ВСУ

В Курской области уничтожены 70 процентов техники ВСУ, отметил командир спецназа «Ахмат». По его словам, украинские войска собрали «такие серьезные ресурсы, которых никогда не собирали за все три года, чтобы конкретно ударить на одном направлении».

По словам российского генерала, ВСУ заходили на российские территории более чем с 200 танками и 400 бронированными машинами. Генерал также отметил, что военные ресурсы Украины истощены, в том числе по количеству и качеству солдат.

У ВСУ нет подготовленных бойцов, которые были в начале кампании 2023 года Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал считает, что украинский конфликт завершится в 2024 году. По его словам, этому поспособствуют выборы в Соединенных Штатах и события на Ближнем Востоке. Он добавил, что само состояние Украины приблизит ее к тому, чтобы закончить конфликт. Офицер назвал демографическую ситуацию в стране страшной катастрофой.