Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов дал прогнозы об окончании специальной военной операции (СВО) на Украине на основе Священного Писания. Об этом он рассказал в пятницу, 11 октября.
— Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания, — заявил Алаудинов.
По его мнению, на завершение СВО повлияют выборы в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины. Кроме того, Алаудинов оценил демографическую ситуацию в Украине, назвав ее страшной катастрофой.
— Потому я так думаю, что это все, взятое вместе, и сделает свое дело. СВО будет завершена — и только на наших условиях, — заявил он в ходе беседы с «Комсомольской правдой».
Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы России вернули контроль над населенными пунктами Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Командир спецназа «Ахмат» предсказал капитуляцию президента Украины Владимира Зеленского в связи с успехами российских войск в зоне спецоперации. Он отметил, что российские войска успешно продвигаются в районе Торецка и Часова Яра. При этом на некоторых участках ВС РФ берут пленных и закрепляются на новых позициях.