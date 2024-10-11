Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов дал прогнозы об окончании специальной военной операции (СВО) на Украине на основе Священного Писания. Об этом он рассказал в пятницу, 11 октября.

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— Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания, — заявил Алаудинов.

По его мнению, на завершение СВО повлияют выборы в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины. Кроме того, Алаудинов оценил демографическую ситуацию в Украине, назвав ее страшной катастрофой.

— Потому я так думаю, что это все, взятое вместе, и сделает свое дело. СВО будет завершена — и только на наших условиях, — заявил он в ходе беседы с «Комсомольской правдой».

Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы России вернули контроль над населенными пунктами Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Командир спецназа «Ахмат» предсказал капитуляцию президента Украины Владимира Зеленского в связи с успехами российских войск в зоне спецоперации. Он отметил, что российские войска успешно продвигаются в районе Торецка и Часова Яра. При этом на некоторых участках ВС РФ берут пленных и закрепляются на новых позициях.