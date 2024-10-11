Дания создаст фонд для инвестиций в оборонную промышленность Украины

Дания создаст фонд для частных и государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины, так как производство вооружения на ее территории будет быстрее поставок готовой продукции из-за рубежа. Об этом заявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в интервью агентству Bloomberg.

"В последние годы мы предприняли много инициатив по расширению производства различной военной техники. Но в целом мы далеки от украинской скорости производства военной техники", - отметил глава датского оборонного ведомства.

По его словам, правительство Дании хочет до конца 2024 года создать фонд для частных и государственных инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Как отметил Лунд Поульсен, в том числе пенсионные фонды и оборонные компании получат долю в собственности, доступ к технологиям и возможность создания совместных производств с украинскими оружейниками.

Как подчеркнул глава МО Дании, производство вооружений в Европе и США "слишком медленное", в то время как расширение оборонных мощностей Украины позволило бы сократить сроки поставки с нескольких лет до нескольких месяцев. Лунд Поульсен полагает, что производство на территории постсоветской республики "быстрее и дешевле, а оборудование проще в обслуживании и ремонте". Он также отверг предположение о риске потери рабочих мест европейской оборонной промышленностью из-за поддержки Киева.