Российский суд заключил под стражу военных ВСУ

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Lenta.ru

«Ленинским районным судом Курска рассмотрены ходатайства Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения в отношении еще семи военнослужащих ВСУ. Постановлениями суда они заключены под стражу. Постановления могут быть обжалованы», - говорится в сообщении. ТАСС

Отмечается, что их подозревают в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких. News.ru