Попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведут к агонии украинского государства. Об этом заявил генерал-майор Апти Алаудинов. Газета.Ru

Он отметил, что у противника есть ресурсы на последний рывок, но такой шаг станет для Киева «последним ударом в агонии». «Такими последними шагами Владимир Зеленский поставит точку на существовании государства Украина в том формате, в котором мы его знали до начала СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС)», - сказал он. ТАСС

Ранее Алаудинов заявил, что российские войска продвигаются вперед в Курской области, враг несет серьезные потери. Lenta.ru