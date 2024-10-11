Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу более тысячи окруженных бойцов ВСУ

Более тысячи окруженных под Курском бойцов ВСУ отправят в колонию и будут допрашивать, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что механизм работы с военнопленными в России четко отработан.

"С большей вероятностью их отправят в плен. Механизм работы с военнопленными четко отработан. Их в определенное место направят, в какую-нибудь колонию, где больным окажут помощь, будут три раза кормить. Они будут два раза в день гулять, ну а потом начнутся, естественно, допросы", — пояснил Баранец.

Обозреватель уточнил, что не стоит «аплодировать заранее». По словам эксперта, бойцы ВСУ могут поделиться на мелкие группы из трех-пяти человек и под покровом ночи пытаться сбежать. Баранец отметил, что они могут дожидаться для этого дождя или тумана.

"Они как тараканы бегут, выискивая дыры в нашей обороне. Так что 1,5 тысячи мы окружили, но в итоге мы можем иметь только тысячу. Это их уже фирменный прием: когда попадаешь в окружение, спасайся кто как может", — добавил эксперт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около 1,5 тысячи украинских военных попали в окружение в районе села Ольговка в Курской области. По предварительным данным, российские войска также выбили противника из четырех населенных пунктов. Минобороны России эту информацию не комментировало.