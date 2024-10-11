Берлин передал Украине новую партию систем ПВО и танков

Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи в размере 600 миллионов евро (около 64 миллиардов рублей). Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

По его словам, в него вошли ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны.

«К концу 2024 года мы также предоставим Украине дополнительный пакет военной поддержки на сумму около 1,4 миллиарда евро при поддержке наших партнеров Бельгии, Дании и Норвегии», — добавил Шольц.

Шольц отказался убеждать Запад разрешить Украине бить вглубь РФ

Он указал, что в этот пакет войдут новые системы ПВО типа IRIS-T и Skynex, ЗСУ Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.