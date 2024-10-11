Российские войска уничтожили 70% военной техники Вооруженных сил Украины, использовавшейся в боевых действиях в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в интервью "Комсомольской правде".

"Они собрали такие серьезные ресурсы, которых никогда не собирали за все три года, чтобы конкретно ударить на одном направлении, - более 200 танков, более 400 бронированных единиц техники, БТР, БМП. Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию. 70% этой техники уничтожены. Как только оставшаяся техника где-то появляется, ее продолжают уничтожать", - сказал Алаудинов.

Полторы тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области

Он добавил, что военные ресурсы Украины истощены, и Киев на данный момент не имеет даже половины тех резервов, которые были направлены в Курскую область. Кроме того, по словам Алаудинова, у ВСУ "нет подготовленных бойцов, которые были на начало кампании 2023 года".