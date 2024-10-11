Алаудинов спрогнозировал тяжелые внутренние потрясения на Украине

Украина стоит на пороге тяжелых внутренних потрясений в связи с истощением мобилизационных ресурсов для продолжения военных действий.

Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

"Она (Украина - прим. ТАСС) стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", - заявил Алаудинов в интервью "Комсомольской правде".

Он также убежден, что специальная военная операция завершится до конца года. Командир "Ахмата" объяснил такой прогноз предстоящими выборами в США, событиями на Ближнем Востоке и самим состоянием Украины.