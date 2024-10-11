Стивену Сигалу предложили отправиться на СВО

Общероссийское движение «Ветераны России» обратились к спецпредставителю МИД по гуманитарным связям РФ и США, актеру Стивену Сигалу с предложением оказать ему помощь для вступления в одно из добровольческих подразделений, участвующих в спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Сигал признался, что в начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем артист заявил, что готов умереть за него и Россию.

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в письме к Сигалу поблагодарил актера за поддержу РФ в сложное для страны время. По его мнению, готовность защищать государство — мощный символ верности и патриотизма.

«Вы хотели бы предложить вам всестороннюю поддержку в случае вашего окончательного решения принять участие в СВО на стороне Российской Федерации. Движение "Ветераны России" готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований Вооружённых сил Российской Федерации, участвующих в СВО», — написал Резяпов.

Он подчеркнул, что патриотизм актера вдохновляет не только россиян, но и миллионы людей по всему миру. Глава движения считает, что поддержка Сигала сможет укрепить уверенность в сплоченности российского народа и победе в спецоперации.