Сложная ситуация скалывается на фронте для украинских военнослужащих, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. Отдельно она отметила Курское направление, где ВСУ также испытывают трудности.

Да, сейчас сложная ситуация на фронте. В том числе на Курском направлении. Впрочем, с 2022 года она и не была ни дня простой. И не будет, — сказано в публикации Маляр.

По ее словам, во время военного конфликта есть события, которые больше привлекают внимание общества, а есть, которые меньше, поэтому информационно это выглядит как волны событий. Она призналась, что ВС РФ наступают с первого дня и сразу на нескольких направлений одновременно. Кроме того, по словам Маляр, российских военных на фронте больше, чем украинских.

Стало известно о проблемах с логистикой у ВСУ в Курской области

Тем временем в силовых структурах сообщили, что в подразделениях Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области начались проблемы с логистикой. Утверждается, что в рядах украинских войск на данном направлении сейчас царит неразбериха.