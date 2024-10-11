Названы сроки освобождения Курской области от ВСУ

Вооруженные силы России перерезали пути отступления бригадам ВСУ и иностранным наемникам и можно ожидать освобождения Курской области в течение нескольких недель. Такой прогноз сделал «Абзацу» военный корреспондент Евгений Линин.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника.

По словам военного корреспондента Евгения Линина, российские военнослужащие отрезали пути отступления и вывести войска ВСУ из Курской области «уже нереально».

«Прошел заход [ВС РФ] на Зеленый Шлях, их отсекли – никому не выйти. (…) Группировка насчитывает от 20 до 30 тысяч человек, в окружение попадает где-то половина. Спешки в освобождении приграничного региона, я думаю, не будет, по аналогии с Угледаром. Весь процесс займет от нескольких дней до нескольких недель», - пояснил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что чрезвычайная ситуация в районах Курской области, которые пока находятся под контролем украинских войск, будет исправлена.