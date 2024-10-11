Стало известно о критическом состоянии руководителя спецслужбы "Хезболлах"

Руководитель разведки шиитской организации "Хезболлах" Вафик Сафа получил ранение и был помещен в больницу в четверг после удара израильских ВВС по центральной части Бейрута. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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По информации медицинских источников, которые приводит телеканал, глава спецслужбы "серьезно ранен и находится в критическом состоянии".

Сафа был близок к генеральному секретарю "Хезболлах" шейху Хасану Насрулле, который был убит 27 сентября, он выполнял важные посреднические миссии внутри Ливана и за его пределами. В 2019 году Минфин США внес Сафу в черный список за то, что тот якобы был причастен к контрабанде оружия и наркотиков.

10 октября телеканал Al Mayadeen передал со ссылкой на источник в шиитской организации, что глава спецслужбы выжил после израильской атаки. По его сведениям, "попытка убийства Вафика Сафа провалилась, он спасся".

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Как передал корреспондент ТАСС, спасатели продолжают расчистку завалов в кварталах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри, где несколько построек обрушилось после израильского авианалета. Жители эвакуированы из домов, в которых стало опасно находиться.

Согласно данным Минздрава республики, жертвами авиаударов стали 22 человека, 117 пострадали. С 30 сентября это третий по счету израильский воздушный рейд на объекты "Хезболлах", которые находятся в черте города, а не на его окраине.