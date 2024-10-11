Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении потеряли более 300 военнослужащих за сутки, также уничтожены тринадцать единиц бронетехники. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника.

Сегодня в российском военном ведомстве уточнили, что ведутся действия по разгрому Вооруженных сил Украины, зашедших в Курскую область, в частности, наступление ведут подразделения группировки войск «Север».

«Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное», - говорится в сообщении Минобороны.

Наносятся удары не только по скоплениям живой силы и техники, но и по районам сосредоточения и резервам ВСУ. В частности, удары были нанесены в районах населенных пунктов Белополье, Бунякино, Диброва, Искриковщина, Катериновка, Малушино, Макеевка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Шпиль Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», - уточнили в Минобороны.

Напомним, что командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены. В свою очередь военный корреспондент Евгений Линин обратил внимание на то, что ВС России перерезали пути отступления бригадам ВСУ и иностранным наемникам. Он высказал мнение, что можно ожидать освобождения Курской области в течение нескольких недель.