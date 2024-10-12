МО: за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли 400 человек и 18 единиц техники

Украинские военные на Курском направлении за сутки потеряли 400 человек и 18 единиц бронетехники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. По информации ведомства, российские военные уничтожили шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (ПУ РСЗО HIMARS производства США и чешскую ПУ РСЗО Vampire), четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, семь бойцов ВСУ сдались в плен. Согласно сообщению Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 22300 военнослужащих, 150 танков, 71 боевую машину пехоты, 98 бронетранспортеров, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей и 185 артиллерийских орудий. 11 октября оборонное ведомства сообщало, что за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 300 человек и 13 единиц бронетехники. В этот же день заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов заявлял, что российские военные взяли под контроль 15 населенных пунктов в Курской области, до этого занятых ВСУ.