Около 1500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

«Около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе курского села Ольговка», сообщает telegram-канал. Там добавили, что это произошло в районе села Ольговка, в результате российского контрнаступления. За сутки ВС РФ освободили четыре населенных пункта: Любимовку, Шептуховку, Леонидово и Михайловку, а также село Новоивановка. Ura.Ru

Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы уничтожили разведывательную группу ВСУ в Курской области. Lenta.ru