Mash: около 1500 солдат ВСУ попали в окружение в Курской области

Около 1500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления. За сутки российские войска выбили противника из Любимовки, Шептуховки, Леонидово и Михайловки — в настоящее время там идет зачистка, как и в населенном пункте Зеленый Шлях. Также к утру пятницы, 11 октября, Вооруженные силы РФ освободили село Новоивановка в Суджанском районе.

Также ТАСС сообщил, что российские морские пехотинцы уничтожили разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По данным агентства, они также взяли в плен трех украинских военных.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов накануне заявлял, что ВСУ в Курской области теряют «очень серьезные участки».