Российские военнослужащие Северной группировки за неделю взяли под контроль два населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Новой Сорочине и Покровском. Киев в ходе боев, по данным ведомства, потерял порядка 2,1 тысячи своих военных.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский, — сказано в публикации.

Также Вооруженные силы Украины в ходе сражений в Курской области за неделю лишились девяти танков и 32 ББМ. Российские силы вместе с этим уничтожили чешскую РСЗО Vampire и 25 артиллерийских орудий.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что растерянность бойцов ВСУ после новой серии атак ВС России в Курской области прошла. Он поставил под сомнение информацию, что российские войска уже окружают Суджу и гонят противника к границе. При этом в Минобороны РФ заявили, что украинская армия применила химическое оружие в Судже. Всего было зафиксировано свыше 400 случаев использования ВСУ подобных средств, в том числе в Донецке и Артемовске.