Минобороны отчиталось о десятках групповых ударов в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 38 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 5-го по 11-е октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Поражения получили объекты нефтегазовой отрасли, энергетики и инфраструктура военных аэродромов. Помимо того, удары наносились по базам и складам, цехам по производству БПЛА, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и солдат ВСУ.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о нанесении с 28 сентября по 4 октября 29-ти групповых ударов гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали их работу.