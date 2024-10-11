Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области

На территории Курской области российские морские пехотинцы провели успешную операцию против разведывательной группы Вооруженных сил Украины, сообщил источник в силовых структурах.

Операция прошла в приграничной зоне региона, трое украинских военнослужащих были взяты в плен, сообщил собеседник ТАСС.

Трое украинских боевиков попали в плен.

Подробности о проведенной операции пока не раскрываются.

В пятницу военкоры сообщили об успехах российской армии в Курской области. Блогер Юрий Подоляка уточнил, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона.