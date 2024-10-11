Украина должна получить в 2025 году от 12 до 20 истребителей, модернизированных до версии 2000-5F. Поставки запланированы на начало года, пишет со ссылкой на свои источники французское издание Avionslegendaires.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню объявил о поставках Киеву истребителей Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы. Он уточнил, что отправка истребителей запланирована на первый квартал будущего года.

Источники издания пояснили, что в 2025 году Франция поставит на Украину от двенадцати до двадцати самолетов Mirage 2000-5F.

«Французские команды должны обеспечить оперативное обучение пилотов и повышение квалификации механиков и оружейников. Войдут ли в поставляемую партию самолетов один или несколько двухместных самолетов Mirage 2000B, на данный момент неизвестно», - говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский постоянно требовал от западных стран поставить различное дальнобойное оружие, а также истребители, в том числе F-16 американского производства. В июле Киев получил иностранные самолеты.

Первый F-16 был потерян в конце августа. По данным СМИ, причиной крушения стала ошибка пилота, однако украинский парламентарий Марьяна Безуглая заявляла, что самолет по ошибке сбили ВСУ из ЗРК Patriot.