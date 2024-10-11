Белоусов дал поручение после инспекции в Центре «Рубикон»

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и поручил сформировать еще пять отрядов для зоны спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ходе инспекции «Рубикона», созданного в августе 2024 года, Белоусову представили отчет о работе отрядов Центра в зоне боевых действий, в том числе на Донецком, Белгородском и Курском направлениях

«Расчетами Центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей (…) Министру обороны продемонстрировали работу операторов Центра на пункте управления. А также представили группу аналитического отдела», - отметили в пресс-службе.

В российском военном ведомстве обратили внимание на то, что, помимо боевой работы и подготовки инструкторов и операторов беспилотников, Центр осуществляет разработку и апробацию передовых систем робототехнических комплексов, проведение исследований и внедрение передовых систем в войска.

В ходе совещания по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ и дальнейшему развитию самого Центра «Рубикон» Андрей Белоусов дал поручение сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО, пояснили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения заявил, что это «важная и востребованная тема» и отметил эффективность многоцелевого использования дронов на поле боя.