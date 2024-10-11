Дроны фиксируют массовые расстрелы заградотрядами ВСУ своих солдат

Российские военные при помощи дронов фиксируют в зоне проведения СВО массовые расстрелы заградотрядами ВСУ своих же солдат, пытающихся сбежать с фронта.

Об этом ТАСС рассказал военнослужащий ВС России с позывным Штурман.

«По ним открывают огонь пулемётами, либо чем-то тяжелее», — заявил Штурман.

По его словам, из-за страха расстрела своими же сослуживцами многие бойцы ВСУ боятся сдаться в плен.

Ранее Штурман рассказал, что ВСУ убивают большую часть желающих сдаться в плен своих бойцов.