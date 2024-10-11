Стало известно об отходе ВСУ с позиций в районе Часова Яра

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ушли с позиций на западной окраине Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в силовых структурах. ТАСС

«Выжившим не осталось ничего, кроме как уйти и отойти на более дальние рубежи», — сообщили в силовых структурах. Отмечается, что взятие позиций к западу от Часов Яра особенно выгодно для дальнейшего продвижения ВС РФ. Газета.Ru

Часов Яр расположен в Бахмутском районе ДНР, западнее Артемовска (украинское название - Бахмут). Город пока находится под контролем ВСУ и считается одним из серьезных укрепрайонов. Российская газета