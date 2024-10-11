Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидове Донецкой Народной Республики (ДНР) рискует попасть в полное окружение. Об этом сообщили в силовых структурах. ТАСС

«ВСУ рискуют повторить угледарский сценарий и оказаться в полном окружении», — сказал собеседник. По его словам, в настоящий момент можно уверенно говорить о том, что клещи вокруг населённого пункта сжимаются все сильнее. RT на русском

Фланговые удары стали возможны после освобождения населенных пунктов Новогродовка и Цукурино, прикрывавших город с севера и юга. В Селидово повторяется сценарий: Авдеевки, Угледара и Торецка: российская армия неспешно и планомерно, экономя силы, взламывает оборону ВСУ вокруг ключевых укрепрайонов, обходит их, отрезая пути снабжения, интенсивными бомбежками и огнем артиллерии принуждает гарнизоны к покорности, а затем за несколько дней без видимых усилий освобождает очередную «фортецю». Российская газета