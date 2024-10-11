Разработана очередная концепция нового российского авианосца

Разработан очередной концепт-проект новейшего авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России.

Об этом Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко.

«Более того, два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК — морской авианесущий комплекс», — сказал руководитель.

В мае 2021-го газета «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщила, что в России разработали несколько проектов авианосцев, из которых в Минобороны изучают три.

Тогда же член коллегии Военно-промышленной комиссии России Владимир Поспелов заявил, что в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы будет оценена целесообразность создания авианосцев и их стоимость.

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем — построенным в СССР и находящимся на ремонте «Адмиралом Кузнецовым». Формально данный корабль в российской классификации называется тяжелым авианесущим ракетным крейсером.