Алаудинов заявил о панике ВСУ на курском направлении

ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь.

«Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…», – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.