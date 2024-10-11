Бойцы ВСУ навели на себя российский дрон из-за TikTok

Украинские военные помогли Вооруженным силам РФ навести на себя дрон, снимая ролик для TikTok. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Юг» с позывным Печорин.

По словам военного, им удалось поразить командно-наблюдательный пункт (КНП), у которого было «хорошее расположение» возле населенного пункта Горняк в ДНР. Его удалось заметить разведке, которая наблюдала «бесконечное перемещение личного состава».

«Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они в TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — сказал Печорин.

Точный удар беспилотника поразил блиндаж. КНП был полностью уничтожен.