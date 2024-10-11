Иран выступил с предупреждением союзникам США

Иран по своим дипломатическим каналам пригрозил ударом по союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае, если их воздушное пространство будет использовано для атаки на страну со стороны Израиля. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Тегеран направил соответствующее предупреждение Иордании, ОАЭ, Катару и Саудовской Аравии. Как пишет WSJ, эти страны уже проинформировали Вашингтон о нежелании предоставлять свою инфраструктуру и воздушное пространство США и Израилю для потенциальных атак на Иран.

В августе сообщалось, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Израиль наносит удары по северным и центральным районам Газы

Отмечается, что Пентагон уже разместил более дюжины военных кораблей в регионе. При этом авианосец Theodore Roosevelt, оснащенный примерно 40 штурмовиками F/A-18 Super Hornet и F-35, сейчас находится вблизи Персидского залива.