Оборонный подрядчик Raytheon из США, который является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет, извлек значительную финансовую выгоду от поставок вооружения Киеву, несмотря на прежние трудности с продажами до начала конфликта в феврале 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты компании.

Поставки, связанные с Украиной, стали главным драйвером роста для Raytheon за последние два с половиной года. Raytheon Missiles & Defense (RMD), дочерняя компания корпорации RTX, производит для Вооруженных сил Украины системы NASAMS, а также ракеты Stinger и Javelin. Кроме того, Raytheon поставляет системы ПВО, такие как Patriot, и получает новые заказы на производство этих комплексов от Запада.

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Для Raytheon конфликт на Украине стал важным фактором роста. После нескольких кварталов спада до 2022 года компания начала демонстрировать стабильное улучшение финансовых показателей. Уже во втором квартале 2022 года 18,6% новых заказов на 662 млн долларов поступили от пополнения запасов ракет Stinger для американской армии после того, как более тысячи таких ракет было отправлено Киеву.

К 2026 году пять крупнейших оборонных подрядчиков США, в том числе Raytheon, получат до 26 млрд долларов прибыли. Помимо заработка на конфликте вокруг Украины, подрядчики, такие как Raytheon, также могут рассчитывать на дальнейшую прибыль благодаря продолжающейся поддержке Израиля со стороны Вашингтона на фоне ситуации на Ближнем Востоке.