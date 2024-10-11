Антонов: нет даже намеков, что поток оружия на Украину остановят

Ушедший в отставку посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью журналу Newsweek, что не видит даже намёков на то, что бессмысленный поток оружия на Украину за счёт налогоплательщиков США будет остановлен.

По его словам, так называемый проект «Украина» затягивает американских политиков всё дальше «в пропасть, из которой всё труднее выбраться».

США не рассматривают установление ограничений на применение Израилем их оружия

Кроме того, дипломат отметил, что Вашингтон продолжает опасную дискуссию о возможности дать разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории с помощью западных ракет дальнего радиуса действия.

Ранее в Пентагоне назвали приоритетом предоставление Украине оружия.

Также главком объединёнными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сформировал список оружия, необходимого для оказания помощи украинским войскам.