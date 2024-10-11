Израиль наносит удары по северным и центральным районам Газы

Израильские истребители и вертолеты наносят удары по северным и центральным районам сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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В последние часы израильские военные совершают атаки на север сектора Газа, отмечает телеканал. Несколько человек получили ранения в результате бомбардировки израильскими истребителями жилого дома в Джабалии.

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Кроме того, израильская артиллерия подвергла обстрелу районе Зейтун к юго-востоку от города Газа. Одновременно израильские военные вертолеты нанесли удар по району Аль-Хакр в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы.