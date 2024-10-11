Бойцы ВС РФ вытащили застрявший танк сослуживцев из-под носа ВСУ

Российские военные вытащили застрявший в непосредственной близости к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) танк Т-72 Б3М сослуживцев. Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель танка с позывным Сварной, который находился в экипаже одного из двух танков, выехавших на штурм укрепрайона противника на кураховском направлении.

По его словам, расстояние до противника составляло порядка 20-30 метров. Вернувшиеся сослуживцы сообщили, что их Т-72 Б3М «сел на брюхо».

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«Приехали туда, нашли этот танк. Я не знаю, какова была ситуация у противника, когда они видели, что мы к ним под нос подъехали», — высказался он. Командир накинул тросы между двумя машинами, предварительно отдав приказ ни при каких обстоятельствах не покидать танк Сварному. Второй механик занял застрявший танк. «Я про себя думаю: "Ну, давай, родной, запускай его"», — рассказал механик-водитель.

Третий танк выезжал прикрыть военных, чтобы отвлечь все внимание на себя, добавил Сварной. По его словам, при возвращении в тыл у командира спросили, сколько времени заняла эвакуация машины. Он ответил, что процесс занял около трех минут, хотя Сварному показалось. что прошел час.