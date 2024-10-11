Вооруженные силы (ВС) России намерены освободить всех граждан, которые были взяты в плен украинской армией в Курской области. Соответствующее обещание дал член президиума организации «Офицеры России» полковник Тимур Сыртланов, передает ТАСС.

«Несомненно, все граждане РФ, которые незаконно удерживаются в плену и интернированы украинскими неонацистами, в том числе в лагерях на территории оккупированных районов Курской области, будут освобождены. Делается все возможное с целью освободить людей и захваченную противниками территорию», — сказал военачальник.

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Он подчеркнул, что для освобождения пленных потребуется время, переговоры и, скорее всего, помощь третьих стран. Сыртланов добавил, что одной из целей Российской армии сейчас является восстановление государственной границы, «чтобы на курской земле снова наступил мир».

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинская операция в Курской области закончится поражением. «Кроме как крахом она ничем закончится не может», — сказал он.