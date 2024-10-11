"Катаиб Хезболлах" пригрозила ударами по базам США

Шиитская группировка "Катаиб Хезболлах" намерена нанести удары по военным базам США в случае агрессии Израиля в отношении Ирака или использования его воздушного пространства и территории для нападения на Иран. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Как заявил глава бюро безопасности группировки Абу Али аль-Аскари, ответный удар "Катаиб Хезболлах" будет распространяться в том числе на объекты США в Ираке и близлежащем регионе.

Абу Али аль-Аскари также отметил, что группировка не намерена развязывать крупную войну, которая затронет в том числе мировой энергетический сектор.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть была перехвачена. Израильский Генштаб пообещал выбрать время и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.