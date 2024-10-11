Спецоперация на Украине 11 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 октября 2024 года.

Алаудинов: В рядах ВСУ в Курской области наступила паника из-за потерь

Украинские бойцы впали в панику из-за потерь в Курской области, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

По его словам, что из-за текущей ситуации на курском направлении в рядах противника наблюдается замешательство.

Также командир сообщил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках.

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ

Российские самоходные гаубицы «Мста-С» в ходе выполнения боевых задач уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали ротацию противника, сообщает ТАСС.

С помощью беспилотных летательных аппаратов было выявлено скопление живой силы и вооружения Вооруженных сил Украины. Координаты были переданы на командный пункт артиллерии. Огнем уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали проведение ротации подразделений ВСУ.

Кадры объективного контроля позволили убедиться в их уничтожении.

Артиллеристы благодаря БПЛА "Орлан-10" уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ под Угледаром

Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» бригады морской пехоты выявили гаубицу Д-30 противника и навели на нее огонь артиллерии, сообщает ТАСС.

Это произошло под Угледаром. По словам военнослужащих, во время освобождения Угледара они наблюдали, как украинские военные бежали со своих позиций. «Но доходят не все, отрабатывает наша артиллерия», — указал командир расчета с позывным Байкал.