Мобилизация: последние новости на сегодня 11 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 октября 2024, в материале «Рамблера».

Вернувшимся со СВО волгоградцам вручены боевые награды

В Волгограде состоялось торжественное вручение государственных наград военнослужащим, возвратившимся со специальной военной операции, сообщает vpravda.ru.

Они получили боевые ордена и медали указом президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга. Вручали награды военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и временно осуществляющий полномочия заместителя губернатора Михаил Битюцкий.

В числе 15 награжденных – жители региона, которые по призыву или добровольно отправились на фронт.

Клинику ментального здоровья для ветеранов СВО хотят открыть в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с ректором Саратовского государственного медуниверситета Андреем Ереминым и министром здравоохранения области Владимиром Дудаковым, сообщает «Федерал пресс».

На встрече речь шла о создании клиники ментального здоровья для участников специальной военной операции и членов их семей. В учреждении планируется оказывать психотерапевтическую помощь военнослужащим, их близким, а также другим жителям региона, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Подробности проекта не приводятся.

Дроны, мотоциклы и провиант отправили в зону СВО предприниматели из Сочи

С начала специальной военной операции Сочи участвует в помощи защитникам, объединив усилия администрации, предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций, волонтеров и частных лиц, сообщает kub-inform.ru.

В очередной раз отправлена партия гуманитарного груза в зону проведения спецоперации. Это продукты питания, транспортные средства и FPV-дроны. Сбор организовал бизнесмен Амаяк Языджан.

В мэрии указали, что собрано и отправлено около 1500 тонн гуманитарных грузов для сочинцев в госпитали и на линию боевого соприкосновения. Сочинцы также оказали помощь жителям пострадавших районов Курской области, отправив им около 110 тонн гуманитарной помощи.