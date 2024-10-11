Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» обладает мощным вооружением при относительно малых размерах. Такое заявление сделало американское издание The National Interest (NI).

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— Это <...> зверь с ракетами, — указывается в материале.

В статье говорится, что при компактном размере — 67 метров в длину и водоизмещении 870 тонн — «Ржев» вооружен противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра.

NI подчеркивает, что строительство аналогичных судов может говорить о смещении акцентов Военно-морского флота России в сторону малых, но крайне боеспособных кораблей.

21 сентября российско-китайское военно-морское учение «Бэйбу/взаимодействие — 2024» началось на Тихоокеанском флоте.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» Военно-морского флота (ВМФ) России показали мощь Москвы, которую она может использовать по мере необходимости по всему миру. Учения произвели «отрезвляющий эффект», однако несколько теряются на фоне военной угрозы со стороны Китая. При этом важно помнить о силе России, которая может дать решительный ответ на любую агрессию в свою сторону, что хорошо видно на примере конфликта на Украине.