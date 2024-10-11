Франция увеличит бюджет на развитие ядерного потенциала

Военные расходы Франции вырастут в 2025 году до €50,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

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Об этом следует из проекта бюджета страны. Он предусматривает увеличение расходов на оборону на €3,3 млрд. Таким образом, они составят 2% ВВП.

Франция увеличивает финансирование этой сферы с 2017 года, когда они составляли €32 млрд. К 2030 году они могут достичь €67,4 млрд.

Расходы на программу вооружений планируется увеличить на 16%, до €10,6 млрд. Финансирование сил ядерного сдерживания может вырасти до €7 млрд, что на 8% больше показателя 2023 года.

Ранее власти страны представили проект бюджета на 2025 год, который предусматривает сокращение расходов на €40 млрд. Совокупные доходы бюджета могут составить €536 млрд, а расходы - €684 млрд. Дефицит может составить €148 млрд.

К концу сентября госдолг Франции достиг рекорда — более чем €3,2 трлн.