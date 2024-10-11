Армия Израиля назвала число запущенных снарядов со стороны Ливана

Израильские военные за день засекли запуск из Ливана примерно 190 снарядов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Данные приводятся по состоянию на 23:00 мск, отмечается в заявлении.

Обстрелы велись в течение дня в направлении северных районов Израиля. В середине дня сообщалось о двух мощных обстрелах Верхней и Западной Галилеи. Во время первого залпа был зафиксирован запуск 40 ракет, во втором случае было использовано около 50 снарядов. Сообщений о пострадавших не поступало.

Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом военной операции Израиля "Стрелы севера", в ходе которой с 23 сентября его ВВС наносят массированные удары по Ливану. Заявленными целями этих авиаударов являются объекты инфраструктуры и руководители шиитской организации "Хезболлах". Вслед за этим усилилась интенсивность ракетных обстрелов северных районов Израиля с ливанской территории, участились случаи обстрелов и центральной части страны, включая Тель-Авив, а 1 октября Иран подверг еврейское государство массированной ракетной атаке.