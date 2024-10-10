Хуситы сообщили о нападении на американский танкер в Красном море

Хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам в Красном море и Индийском океане. Об этом заявил представитель хуситов из мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

© nsn.fm

По его словам, первая операция была направлена против американского нефтяного танкера Olympic Spirit в Красном море. Он отметил, что по судну было выпущено 11 баллистических ракет и два беспилотника, что привело к серьезным повреждениям.

Также он добавил, что второе судно было атаковано в Индийском океане, где хуситы якобы нанесли удар крылатой ракетой по контейнеровозу St. John.

По словам представителя движения, причина атаки заключалась в «нарушении запрета на проход в порты оккупированной Палестины», передает «Радиоточка НСН».