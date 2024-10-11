Рядом с Краснодаром обнаружили упавший беспилотник

На берегу Краснодарского водохранилища рядом со станицей Старокорсунской нашли обломки БПЛА. Они были разбросаны прямо у воды. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, сейчас объект обследуют специалисты.

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Старокорсунская находится всего в 10 километрах к востоку от Краснодара и располагается на берегу водохранилища.

"Ни в коем случае не подходите к таким объектам, не фотографируйте их и не пользуйтесь мобильными телефонами", - отметили в пресс-службе городской администрации.

По опубликованным кадрам можно понять, что на месте нашли крыло от беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в станице Выселки 10 октября в поле нашли упавший БПЛА. По данным региональных властей, в результате никто не пострадал, никаких разрушений на земле нет.