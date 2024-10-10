Системы ПВО российских войск сбили ракеты ВСУ над Донецком

Расчеты противовоздушной обороны ВС РФ сбили ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калининским и Киевским районами Донецка, жертв удалось избежать. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

"Около семи вечера (время совпадает с мск) расчеты ПВО пресекли попытку противника атаки Донецка. Фрагменты сбитых частей ракет противника упали на территорию Киевского и Калининского районов, благодаря успешной работе средств противовоздушной обороны жертв среди гражданского населения и существенных разрушений удалось избежать", - написал Пушилин.

Он также сообщил, что с начала суток украинской армией совершены девять вооруженных атак по населенным пунктам региона. Выпущено более 20 боеприпасов, применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударный беспилотник. Повреждены четыре домостроения в Калининском, Центрально-Городском районах Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Донецка - пикник-парк "Роща".