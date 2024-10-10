Алаудинов рассказал о бегстве крупной группировки ВСУ из Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в четверг, 10 октября, рассказал, что большая группа бойцов Вооруженных сил Украины на технике покинула территорию России через границу в Курской области.

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— Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу, переехала, скажем так, — рассказал Алаудинов.

Он отметил, что противник потерял много танков, так как силами бойцов 155 бригады морских пехотинцев они были сожжены прямо на ходу. По словам Алаудинова, он наблюдал за передвижением ВСУ с высоты полета БПЛА, об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Накануне стало известно об освобождении поселка Покровского. Кроме того, бойцы ВС РФ заняли населенный пункт Новая Сорочина. Позднее появились кадры освобожденного города.

До этого председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов рассказал, что встретил в одном из приграничных районов Курской области украинских солдат, переодетых в российскую форму.