ЦАХАЛ сообщил о гибели троих своих военных в боях в Газе

Трое израильских военнослужащих погибли в боях в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, все трое служили в подразделении логистической поддержки 460-й бригады, 10 октября они "пали в бою на севере сектора Газа".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.